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واتساب يتيح ميزة جديدة منافسة لتطبيقات المراسلة
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واتساب يتيح ميزة جديدة منافسة لتطبيقات المراسلة

واتساب يتيح ميزة جديدة منافسة لتطبيقات المراسلة

واتساب يتيح ميزة جديدة منافسة لتطبيقات المراسلة
١٢:٢٢:٤٨ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يطرح تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة Message Yourself للمستخدمين على iOS وAndroid، بعد أن كانت في البداية جزء من إصدار تجريبي يتم إتاحته الآن للجميع.

أعلن عنها في أكتوبر الماضي

يمكن استخدام هذه الميزة لكتابة ملاحظات مهمة لنفسك، أو حفظ روابط الويب، أو تحميل المستندات والملاحظات الصوتية، فهي ميزة تتيح لك محادثة مرئية ويسهل الوصول إليها فقط، ويمكن النشر هناك كما في أي محادثة أخرى.

بدأ واتساب في اختبار هذه الميزة علنا مرة أخرى في أكتوبر الماضي، وفقا لموقع “gsmarena”.

تمكن بعض المستخدمين من التغلب على غيابها في الماضي عن طريق إنشاء مجموعة ثم إزالة الأعضاء الآخرين لإنشاء محادثة خاصة لك بشكل أساسي، حسب “العين الإخبارية”.

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تفعيل خاصية عدم الإزعاج 

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في وقت سابق، أن واتساب يطرح قريبا، ميزة جديدة طال انتظارها، لتطبيق التراسل الفوري.

وأوضح الحربي، أن ميزة أو خاصية عدم الإزعاج تصل قريبا إلى واتساب، موضحا أنه عند تفعيل هذه الميزة فإنه لن يستطيع أحد أن يتصل بالمستخدم في واتساب ويزعجه، سواءً صوت أو فيديو، وفي نفس الوقت عند فتح التطبيق سوف يأتيك تنبيه أنه اتصل على المستخدم.

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