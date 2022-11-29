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على كامل محافظة جدة.. الأرصاد يصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار غزيرة

على كامل محافظة جدة.. الأرصاد يصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار غزيرة

على كامل محافظة جدة.. الأرصاد يصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار غزيرة
١١:٤٢:٤٢ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، تنبيهاً متقدماً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها كامل المحافظة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 10 من صباح يوم غد.

فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

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وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار الدفاع المدني مكة المكرمة

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