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الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 صباحًا

الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 صباحًا

الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 صباحًا
١١:٤٤:٠٥ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر الدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا بناءً على تقرير من المركز الوطني للأرصاد، بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح يوم الأربعاء.

وطالب الدفاع المدني من السكان توخي الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

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وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة من العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة تستمر على هذه المناطق حتى مساء اليوم.

وطالبت سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الامطار الدفاع المدني مكة المكرمة

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