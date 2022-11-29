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أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم تتحرك من المملكة إلى كوريا
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أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم تتحرك من المملكة إلى كوريا

أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم تتحرك من المملكة إلى كوريا

أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم تتحرك من المملكة إلى كوريا
١١:٤٣:٢٦ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

غادرت شحنة تجارية تتألف من 50 ألف طن متري من الأمونيا الزرقاء المعتمدة، من المملكة، متجهة إلى كوريا الجنوبية، تنفيذا لما أعلن عنه في أثناء انعقاد مؤتمر “مبادرة السعودية الخضراء» بشرم الشيخ المصرية.

الأولى من نوعها في العالم

وتصل السفينة “سي سيرفر”، التي تحمل على متنها 25 ألف طن متري من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون المعتمدة بصورة مستقلة، إلى وجهتها، كما هو متوقع، في الفترة بين 9 و13 ديسمبر المقبل، حاملة أول شحنة تجارية من نوعها في العالم من هذه المادة.

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تحقيق الحياد الكربوني

وأكد المهندس عبد الرحمن شمس الدين، الرئيس التنفيذي لـ«سابك للمغذيات الزراعية»، أن الشحنة تمثل إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة الشركة نحو تحقيق الحياد الكربوني.

وأكد شمس الدين، مواصلة العمل لإيجاد حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أصول الشركة، وتقديم حلول منخفضة البصمة الكربونية لزبائنها، حسب “الشرق الأوسط”

من جهته، أكد يونج سوك كيم، الرئيس التنفيذي لشركة “لوت فاين كيميكال”، التي ستتسلم الشحنة، تطع الشركة للمضي قدما إلى عصر الأمونيا الجديد بالتعاون مع “سابك للمغذيات الزراعية”، موضحاً أن هذه الشحنة من الأمونيا الزرقاء ستؤسس لبناء سلسلة إمدادات عالمية.

الاعتراف بإنتاج الأمونيا والهيدروجين

وكانت شركتا سابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو، حصلتا، في وقت سابق من العام الجاري، على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق من شركة “تي يو في راينلاند”، الرائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص. وتُعد الشحنة المرسلة إلى كوريا الجنوبية، الأولى التي ستستفيد من هذا الاعتماد المتميز.

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