شاهد.. شاب يسبح بدراجة مائية في بركة مياه بـ«ينبع»

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لشاب يلهو ويسبح في بركة مياه في ينبع بدراجة مائية.

وكانت مدينة ينبع قد شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة، وجريان للسيول، وتسببت الأمطار في تكون برك مياه، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

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