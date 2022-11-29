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ينتهي خلال ساعات.. رابط التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ينتهي خلال ساعات.. رابط التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ينتهي خلال ساعات.. رابط التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
١٠:٣٦:١١ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية (جهة حكومية) عن توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير إدارة الموارد البشرية.

مهندس حاسب آلي.

محاسب.

الشروط :

التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).

يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

عن المجمع:

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية جهة حكومية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 389 بتاريخ 1437/9/15هــ ويشرف على المجمع مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، ويرتبط تنظيما برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم يتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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