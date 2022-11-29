ينتهي خلال ساعات.. رابط التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية (جهة حكومية) عن توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير إدارة الموارد البشرية.
مهندس حاسب آلي.
محاسب.
الشروط :
التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.
عن المجمع:
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية جهة حكومية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 389 بتاريخ 1437/9/15هــ ويشرف على المجمع مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، ويرتبط تنظيما برئيس مجلس الوزراء.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم يتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).