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2 مليار دولار أنفقها مستخدمون لشراء أراض «ميتافيرس»

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2 مليار دولار أنفقها مستخدمون لشراء أراض «ميتافيرس»

2 مليار دولار أنفقها مستخدمون لشراء أراض «ميتافيرس»

2 مليار دولار أنفقها مستخدمون لشراء أراض «ميتافيرس»
١١:٤٥:١٢ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أنفق مستخدمون من شركات وأفراد، خلال 11 شهرا مضت، ما قيمته نحو 1.93 مليار دولار، بما يعادلها من العملات الرقمية، في شراء الأراضي، في عالم ميتافيرس الافتراضي.

منصة Voxels تبيع بقيمة 22 مليون دولار

وكشف تقرير لمركز أبحاث ودراسات ميتافيرس DappRadar، عن القيمة الإجمالية للإنفاق، موضحا أبرز المنصات التي باعت أراضي “ميتافيرس” والعلامات التجارية التي استثمرت في شراءها.

وأفاد التقرير أن من أكثر منصات ميتافيرس التي بيعت أراض بها، منصة Voxels، بقيمة 22 مليون دولار منذ بداية 2022، كذلك منصة Decentraland الشهيرة، كانت من المنصات التي بيعت بها أراض افتراضية لمؤسسات كبرى مقابل ملايين الدولارات، منها شركة سامسونج، وعلامة الأزياء الفاخرة Philipp Plein.

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سامسونج وأديداس أبرز المشترين

بينما باعت منصة Sandbox، إحدى أبرز المنصات، أراض افتراضية داخلها لعلامات تجارية شهيرة، منها “أديداس”، وشركة Ubisoft، وبورصة العملات المشفرة Binance وشركة إنتاج المحتوى الموسيقي الأمريكية Warner Music، حسب “العين الإخبارية”.

ومن العلامات التجارية الشهيرة التي قامت بشراء أراضٍ داخل عالم ميتافيرس عبر عدد مختلف من المنصات، علامة أزياء “جوتشي”، التي استحوذت على أراضٍ افتراضية في كل من منصة Roblox ومنصة Sandbox، وداخل ألعاب فيديو جيم ميتافيرس الشهيرة Minecraft و Fortnite.

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