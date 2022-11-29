هل وجود العامل يؤثر على استحقاق الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن وجود العمالة لدى المواطنين لا يؤثر على استحقاق الدعم لمن استوفى شرووط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد، استفسر بشأن تأثير العمالة على الدعم.

وأجاب حساب المواطن، بقوله “أهلا بك ، وجود العمالة لايؤثر على دعم حساب المواطن حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق أوضح برنامج حساب المواطن، إن امتلاك سيارة نقل لابد من إدراجه في مصادر الدخل.

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بهذه الحالات

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل سيارة النقل تؤثر على الأهلية لمن يستلم حساب المواطن، أريد تسجيل سيارة نقل باسم أحد التابعين.

ورد الحساب عليه قائلاً: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن: الحالة الاجتماعية للمستفيد قد تتسبب في وقف صرف الدعم