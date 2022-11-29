أهم 10.. أمر ملكي جديد وقرارات مجلس الوزراء ورفع التأهب لاستقبال سيول مكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.. المزيد هنا

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 84 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بتعيين (84) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.. المزيد هنا

الهلال الأحمر يعلن التأهب بعد تحذيرات الأرصاد على مكة المكرمة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، مستوى الجاهزية والتأهب تزامنا مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد الذي.. المزيد هنا

«مساند» تطلق خدمة لتقييم مكاتب الاستقدام.. التفاصيل كاملة

أعلنت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة إطلاق خدمة تقييم مكاتب الاستقدام.. المزيد هنا

النيابة العامة: عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة مليونية لهذه الجريمة

أوضحت النيابة العامة بعض مصطلحات وردت في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.. المزيد هنا

«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية

يعد العسل والتمر من الأطعمة التي أوصى بها النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لما تحتويه من فوائد صحية عديدة.. المزيد هنا

تعرف على العقوبات.. «الجوازات» تصدر 15.788 قرارًا إداريًا بحق المخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15788 قراراً إدارياً خلال شهر ربيع الثاني.. المزيد هنا

شاهد.. رياح قوية وسحب ممطرة تُسقط أبراج الضغط العالي في تبوك

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رياحًا قوية مع السحب الممطرة تُسقط أبراج الضغط العالي في ضباء جنوب غرب تبوك.. المزيد هنا

تحذير عاجل من «التأمينات الاجتماعية»: هذه الاستثمارات وهمية ونحن لا نقدمها

حذّرت هيئة التأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، المواطنين من الوقوع ضحية للاستثمارات الوهمية.. المزيد هنا