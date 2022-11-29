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شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف شاغرة بالرياض لعدة تخصصات
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شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف شاغرة بالرياض لعدة تخصصات

شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف شاغرة بالرياض لعدة تخصصات

شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف شاغرة بالرياض لعدة تخصصات
١٠:٢٣:٢٢ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية:

خبير فني – اللغة الانجليزية:

المؤهلات والخبرات:

  • دكتوراه في اللغة الإنجليزية (أساسي) في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.
  • خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.
  • خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.

خبير فني – علم الأحياء:

المؤهلات والخبرات:

  • دكتوراه في علم الآحياء (أساسي) ويفضل في المناهج وطرق التدريس.
  • خبرة لا تقل عن 8 سنة، وفي المجال التربوي لا تقل عن 3 سنوات.
  • خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.
  • مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

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خبير فني – الفنون البصرية:

المؤهلات والخبرات:

  • دكتوراه في التربية الفنية – الفنون البصرية (أساسي).
  • خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.
  • خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.
  • مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

فني إنتاج فيديو:

المؤهلات والخبرات:

  • المستوى التعليمي:  بكالوريوس في الحاسب الالي او التصميم او تخصص مناسب
  • الخبرات: كحد ادنى 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك دزاين.
  • كحد ادنى 2 سنوات في تحرير الفيديو والصوتVideo / Audio Editing).

طريقة التقديم: 

أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – ( هنا ).

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الرياض شركة تطوير للخدمات التعليمية صندوق الاستثمارات العامة وظائف شاغرة

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