شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف شاغرة بالرياض لعدة تخصصات

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية:

خبير فني – اللغة الانجليزية:

المؤهلات والخبرات:

دكتوراه في اللغة الإنجليزية (أساسي) في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.

خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.

خبير فني – علم الأحياء:

المؤهلات والخبرات:

دكتوراه في علم الآحياء (أساسي) ويفضل في المناهج وطرق التدريس.

خبرة لا تقل عن 8 سنة، وفي المجال التربوي لا تقل عن 3 سنوات.

خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

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خبير فني – الفنون البصرية: المؤهلات والخبرات: دكتوراه في التربية الفنية – الفنون البصرية (أساسي).

خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.

خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية. فني إنتاج فيديو: المؤهلات والخبرات: المستوى التعليمي: بكالوريوس في الحاسب الالي او التصميم او تخصص مناسب

الخبرات: كحد ادنى 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك دزاين.

كحد ادنى 2 سنوات في تحرير الفيديو والصوتVideo / Audio Editing).