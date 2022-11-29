شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف شاغرة بالرياض لعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.
المسميات الوظيفية:
خبير فني – اللغة الانجليزية:
المؤهلات والخبرات:
- دكتوراه في اللغة الإنجليزية (أساسي) في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.
- خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.
خبير فني – علم الأحياء:
المؤهلات والخبرات:
- دكتوراه في علم الآحياء (أساسي) ويفضل في المناهج وطرق التدريس.
- خبرة لا تقل عن 8 سنة، وفي المجال التربوي لا تقل عن 3 سنوات.
- خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.
- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
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خبير فني – الفنون البصرية:
المؤهلات والخبرات:
- دكتوراه في التربية الفنية – الفنون البصرية (أساسي).
- خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.
- خبرة متوسطة في الحاسب الآلي.
- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
فني إنتاج فيديو:
المؤهلات والخبرات:
- المستوى التعليمي: بكالوريوس في الحاسب الالي او التصميم او تخصص مناسب
- الخبرات: كحد ادنى 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك دزاين.
- كحد ادنى 2 سنوات في تحرير الفيديو والصوتVideo / Audio Editing).
طريقة التقديم:
أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – ( هنا ).