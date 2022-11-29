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طيار يسقط بطائرته ويسير ساعتين على قدمه لطلب المساعدة

طيار يسقط بطائرته ويسير ساعتين على قدمه لطلب المساعدة

طيار يسقط بطائرته ويسير ساعتين على قدمه لطلب المساعدة
٠٩:٥٧:٤٩ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مسؤولون، إن طيارًا نجا من حادث تحطم طائرة صغيرة في وادي يوتا بالولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، وقطع مسافة ستة أميال لطلب المساعدة.

وقالت منظمة “ماونتن جرين” للحماية من الحرائق، إن الطائرة المروحية ثنائية الذيل تحطمت بالقرب من جبل دورست على بعد عدة أميال من طريق كوتونوود كانيون.

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هبوط اضطراري ماهر

ووفقًا المسؤولين، فإن الطيار “قام بهبوط اضطراري ماهر” و”ابتعد بأعجوبة” عن الحادث، قبل المشي لمدة ساعتين للعثور على خدمة خلوية للاتصال بالطوارئ.

وأوضح مسؤولو الإطفاء، أنه بعد تحديد موقع الطيار، استخدم رجال الإنقاذ (مركبات ATV) للوصول إلى موقع التحطم بسبب وعورة التضاريس.

قال بريان بريندل، رئيس منظمة “ماونتن جرين” للحماية من الحرائق، لقناة (KSL News): “عادة مع هذه المواقف، نواجه صعوبة كبيرة في العثور على الطائرة أو الأشخاص. في هذه الحالة، نزل نوعًا ما من طائرته، ونفض الغبار عن نفسه وسار بنفسه في طريق ATV حتى وصل إلى نطاق الهاتف الخلوي”.

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لا إصابات في الحادث

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وأثنى بريندل على الطيار لإسقاط الطائرة “إلى حد كبير في قطعة واحدة”.

وكانت الطائرة أقلعت من مطار مقاطعة مورجان الواقع في ماونتن جرين في طريقها إلى ولاية أيداهو. ولم يقدم المسؤولون على الفور أي تفاصيل حول سبب تحطم الطائرة أو مكان تحليق الطيار.

الكلمات الدلالية:
الولايات المتحدة طائرة صغيرة طيار وادي يوتا

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