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«الزكاة والضريبة» توضح ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها للبلاد

«الزكاة والضريبة» توضح ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها للبلاد

«الزكاة والضريبة» توضح ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها للبلاد
١٠:٠٥:٣٣ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها إلى المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” في “تويتر”، ردا على استفسار مواطن بشأن مدى إمكانية استيراد نوع من الأدوية.

وأجابت الهيئة بقولها إن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي، كما يتم تحديد الكمية عن طريق هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص”.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توضيحا حول حقوق المستخدمين من المتاجر الإلكترونية والشركات الناقلة.

وقالت الهيئة: “اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية”، موضحة أن السركات الناقلة ملزمة بما يلي:

1- إنهاء إجراءات الاستيراد

2- سلامة الشحنة

3- طلب الاسم ورقم الهوية فقط، ولا يحق لها الحصول على نسخة من الهوية

وأوضحت الهيئة أنه في حال فرضت الشركة الناقلة رسوما إضافية، من حق المستفيد كلب نسخة من “البيان الجمركي” للتأكد من صحة الرسوم.

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الكلمات الدلالية:
استيراد الأدوية الأدوية هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة

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