شاهد أغرب طريقة لركوب سفينة.. 3 شبان يهربون إلى إسبانيا

تواصل – فريق التحرير:

تمكن خفر السواحل الإسباني، أمس الاثنين، من إنقاذ 3 شبان تسللوا بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا، على دفة سفينة ناقلة للكيماويات.

صمدوا 11 يوما في البحر

وأوضح خفر السواحل، في تغريدة عبر تويتر، أن المهاجرين الثلاثة سافروا على دفة السفينة “أليثيني الثانية”، وهي ناقلة للكيماويات والمنتجات النفطية، وصلت إلى ميناء لاس بالماس في جزر الكناري، مساء الإثنين، قادمة من لاوس في نيجيريا.

وظل الشبان الثلاثة، جالسين على دفة السفينة، منذ 17 من نوفمبر، لمدة 11 يوما، وأقدامهم تكاد تلامس الماء، وصمدوا على هذه الحال مسافة 2000 ميل، أي حوالي 3200 كيلومتر.

إنقاذ في اللحظات الأخيرة

وأظهرت صور، الأفراد الثلاثة وهم يجلسون على الدفة، فور وصولهم إلى إسبانيا وهم على وشك الموت، مصابين بجفاف حاد وانخفاض شديد في الحرارة، وأفاد خفر السواحل الإسباني أنه: “تم نقلهم إلى الميناء ويتلقون العلاج من قبل الخدمات الصحية”.

اقرأ أيضا:

«صدمة» قوارب تخرج من تحت الأرض لتهريب المهاجرين.. شاهد كيف يحدث ذلك؟

50 ألفا ضحية الهجرة غير الشرعية

أصدر مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، تقريرا، أكد أن أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء العالم فقدوا حياتهم خلال رحلات الهجرة منذ عام 2014، حسب “اليوم”.