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نصيحة مهمة للشباب.. الإنجاز هو ما يرفع مستوى الدخل (فيديو)

نصيحة مهمة للشباب.. الإنجاز هو ما يرفع مستوى الدخل (فيديو)

نصيحة مهمة للشباب.. الإنجاز هو ما يرفع مستوى الدخل (فيديو)
١٠:٠٨:٣٨ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الكاتب فهد الدغيثر، نصيحة مهمة لشباب المملكة، حول البحث عن التميز والإنجاز في العمل، ومواكبة التطورات في سوق العمل والخبرات وغيرها.

البحث عن التميز

وقال الدغيثر، في برنامج يا هلا على روتانا خليجية: “لا تترددوا في البحث عن التميز، ولا تبحثوا عن راتب كبير في بداية العمل، لأن الإنجاز هو الذي يرفع مستوى الدخل، ولا تحاربوا الأجنبي الذي يعمل معكم، ولا تضايقوهم ولكن تنافسوا داخل العمل، وفي نفس الوقت أنتم لستم أقل قدرة من غيركم على صنع الإنجاز”.

وشدد الكاتب على ضرورة أن يثبت المرء جدارته واستحقاقه للعمل من خلال العمل ذاته، وليس لاعتبارات أخرى.

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العمل هو خدمة وطنية 

وأضاف الدغيثر أنه ليس شرطا أن يعمل الإنسان في ذات مجال تخصصه الدراسي، فإذا كان الشاب حاصلا على شهادة في الهندسة، ولم يتمكن من إيجاد وظيفة بمجال تخصصه، يمكن أن يجد مجالا آخر ويحاول الإبداع فيه، لأن العمل، كما تابع الكاتب، هو خدمة وطنية في الأساس، وكذلك فائدة على صاحبه.

الكلمات الدلالية:
الخدمة الوطنية الكاتب فهد الدغيثر سوق العمل نصيحة للشباب

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