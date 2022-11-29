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مات برصاص كلبه الوفي بطريقة غريبة
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مات برصاص كلبه الوفي بطريقة غريبة

مات برصاص كلبه الوفي بطريقة غريبة

مات برصاص كلبه الوفي بطريقة غريبة
٠٩:٣٢:٢٩ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من الجرائم الغريبة والمعقدة، توصلت تحقيقات الجهات المختصة في تركيا إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بالرصاص على يد كلبه الوفي.

وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة، كان الرجل على وشك العودة من عطلة نهاية الأسبوع قضاها في رحلة صيد في هضبة كيزلان، في منطقة ألاكام بمقاطعة سامسون التركية، عندما وقعت الكارثة.

ويُعتقد أن جيفريك أوغلو كان يضع البندقية في صندوق سيارته عندما قفز كلبه إلى السيارة وضغط بمخلبه على الزناد.

رحلة صيد - - تركيا

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وفقاً لتقارير وسائل الإعلام التركية، وبينما كان الصياد يضع كلبه في صندوق السيارة، داس الكلب على زناد البندقية التي لاتزال بوضع «شغال… أي إنها ليست بوضعية الأمان» والتي كانت موجهة نحو صاحبها.

ولطالما نشر أوزغور جيفريك، الذي يبدو أنه محب للكلاب، سلسلة من الصور مع العديد من الكلاب المختلفة في رحلات الصيد ولم يتضح أي كلب كان مسؤولاً عن وفاته المبكرة.

وفيما حققت الشرطة والمدعون العامون في وفاة جيفريك أوغلو، ولا يشتبه في ارتكاب جريمة، افترضت بعض التقارير الإعلامية أن ادعاء الكلب القاتل يمكن أن يكون غطاءً على جريمة قتل.

ويعمل مكتب المدعي العام على كشف ملابسات الحادث وفيما إذا كان هناك أي علامات تشير إلى أنها جريمة قتل مدبرة.

الكلمات الدلالية:
الرصاص تركيا كلب منوعات وفاة صياد

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