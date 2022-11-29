«مطرنا بفضل الله».. الأمطار تتساقط على زوار المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

في أجواء إيمانية خالصة، تساقطت الأمطار اليوم على زوار المسجد النبوي، الذين استغلوا الأجواء الماطرة في الابتهال إلى الله والتضرع إليه بما تهفو إليه قلوبهم.

ولم يمنع هطول الأمطار التي وصفت بين الخفيفة والمتوسطة على المدينة المنورة اليوم، زوار المسجد النبوي من التواجد في ساحته، حيث شوهد الكثير منهم، وقد غلب عليهم الشعور والخشوع.

وارتفعت أكف المصلين والزائرين بالدعاء تحت زخات المطر مرددين: “مطرنا بفضل الله”.

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رفع الجاهزية بالمسجد النبوي

وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، رفع جاهزيتها بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة.

ونشرت الوكالة صورًا تظهر عمال المسجد النبوي وهم يعلمون تحت الأجواء الماطرة.

وأشارت إلى الجهود الميدانية المكثفة لسلامة الزوار والمصلين بالتزامن مع الحالة المطرية التي يشهدها المسجد النبوي.

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