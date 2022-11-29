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«المرور»: 4 توجيهات مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار
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«المرور»: 4 توجيهات مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

«المرور»: 4 توجيهات مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

«المرور»: 4 توجيهات مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار
٠٩:٢٦:٣٠ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات لتفادي مخاطر هطول الأمطار أثناء القيادة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار”.
وتشمل هذه الإرشادات ما يلي:

– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى

– في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه

– تمهل وخفف السرعة

– تجنب برك وتجمعات المياه

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

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الكلمات الدلالية:
أمطار المرور قيادة المركبات هطول أمطار

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