مؤسسة «مسك» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة:

المسميات الوظيفية:

ضابط المشروع – مهارات مسك

الوصف الوظيفي

مساعدة مديري المشاريع والبرامج في تصميم وهيكلة وتخطيط وتسليم المشاريع ضمن مجال برنامج واحد محدد.

العمل عن كثب مع مديري المشاريع للتأكد من أن المبادرات المعينة تلبي أهدافهم وتتم إدارتها وفقًا للسياسات والإجراءات العامة.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة ميزة إضافية.

اللغة: إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية سيكون أحد الأصول.

خبرة 4 إلى 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة داخل المملكة العربية السعودية.

خبرة في إدارة المشاريع ، شهادة PMP ميزة إضافية.

عن مسك:

مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية، تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).