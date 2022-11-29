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الدفاع المدني بـ«الليث» يستعد لمواجهة مخاطر السيول
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الدفاع المدني بـ«الليث» يستعد لمواجهة مخاطر السيول

الدفاع المدني بـ«الليث» يستعد لمواجهة مخاطر السيول

الدفاع المدني بـ«الليث» يستعد لمواجهة مخاطر السيول
٠٩:٢٩:٣٨ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ناقشت لجنة الدفاع المدني الفرّعية بمحافظة الليث الخطط والإجراءات اللازمة لتلافي مخاطر السيول، ورفع مستوى الجاهزيِّة لجميع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم برئاسة المحافظ عمران الزهراني.

واستعرض الاجتماع وضع الأودية والشّعاب الخطرة بالمحافظة، والاطلاع على خُطط الجهات الحكومية لتنّفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ – لاقدر الله -، والعمل على تسّهيل وصول آليات الدفاع المدني للمواقع المحددة التي تشهد غزارة للمياه، حسب صحيفة المدينة.

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وتناول الاجتماع نسّب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذُها لمشّاريع درء أخطار السيول والسّدود وتصرِّيف مياه الأمطار، وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسِّيق والتعاون بين جميع الجهات المشّاركة في أعمال اللَّجنة وكذلك معرفة مدى جاهزيِّة واسّتعداد جميع الجهات المعنيِّة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني، إضافة إلى عدد من المُوضوعات المدرّجة على جدول أعمال اللجنة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الدفاع المدني المطار محافظة الليث

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