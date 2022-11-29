الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 5 إجراءات.. «التجارة» تدعو إلى تحديث بيانات المتشآت في السجل التجاري
«ترشيد» تنتهي من أعمالها بجامعة الملك سعود
مات برصاص كلبه الوفي بطريقة غريبة
مؤسسة «مسك» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
الدفاع المدني بـ«الليث» يستعد لمواجهة مخاطر السيول
«المرور»: 4 توجيهات مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المملكة تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

المملكة تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

المملكة تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية
٠٨:٥٢:١١ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أكدت المملكة، امتثالها الكامل لجميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية التي انضمت لها عام 1972م، بوصفها أقدم معاهدة تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، ومساهمتها الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

اقرأ أيضًا:

تطوير علاج لـ “إيبولا” في مختبرات الأسلحة البيولوجية الأمريكية

تقارير تدابير بناء الثقة السنوية

وأوضح مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه اليوم، أمام المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف، أن المملكة تقدم تقارير تدابير بناء الثقة السنوية المطلوبة منها لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف: “وتؤكد المملكة  أن استعمال واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية محظور بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لما يشكله من تهديد لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وتابع :” هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البيولوجية السلمية من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومكافحة الأمراض المعدية وتهديدات الإرهاب البيولوجي”.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 500 ألف ريال لكل متوفَّى بـ«كورونا».. واحتمالية «السلاح البيولوجي» قائمة

تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري

وبين أن المملكة تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري لتكون فعالة ومتوافقة مع ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من أخطار هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، إيمانًا منها بأن تحقيق أهداف الاتفاقية سيكون أكثر فعالية عن طريق زيادة الوعي العام بمساهمتها.

وأضاف: كما أنشأت المملكة، الهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية للعمل كجهة اتصال وطنية مع المنظمات الدولية المتخصصة وذلك:

– لتعزيز التعاون والتشاور معها.

– الإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بتلك الأسلحة ومراجعتها وتحديثها.

ومن أبرز الجهود الملموسة التي قامت بها المملكة.

– الخطة الوطنية للاستجابة للحوادث الجرثومية.

– مشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينيةـ أسلحة الدمار الشامل السعودية اليوم عبدالمحسن بن خثيلة

مواد ذات صلة

المزيد
العلاقات «التركية – السعودية» تحقق قفزة عالية في عهد خادم الحرمين (فيديو)

العلاقات «التركية – السعودية» تحقق قفزة عالية في عهد خادم الحرمين (فيديو)

٠٩:٥٥ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧
الإطاحة بعصابة السطو على محطة الوقود في حي نمار بالرياض.. (فيديو)

الإطاحة بعصابة السطو على محطة الوقود في حي نمار بالرياض.. (فيديو)

٠١:٢١ م، الأحد، ١١ يونيو ٢٠١٧
«حساب المواطن»: بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدعم للدفعة 60

«حساب المواطن»: بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدعم للدفعة 60

٠٢:١٦ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
توقعات بهطول أمطار على مناطق متفرقة غدًا

توقعات بهطول أمطار على مناطق متفرقة غدًا

٠٩:١٠ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *