شاهد.. ماذا فعل الأجانب عندما سمعوا الأذان في مسجد كتارا بقطر

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق رد فعل عدد من الأجانب عندما سمعوا الأذان في مسجد كتارا بدولة قطر، حيث يحضرون كأس العالم.

وأظهر الفيديو دخول عدد من الأجانب إلى المسجد، حيث قاموا بتوثيق الأذان بصوت جميل لأحد الشيوخ بهواتفهم، فيما ظهرت عليهم علامات الاندهاش وكأنها لحظات روحانية شدتهم.

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وحاز الفيديو على انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هؤلاء الأجانب يريدون من يضعهم على طريق الدين ويوضح لهم تعاليم الإسلام وسماحته.