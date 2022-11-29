دراسة: تقليل الملح في الطعام يحميك من الأمراض المميتة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة إلى أن رش القليل من الملح على الطعام يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر، من خلال تفادي الإصابة بأمراض القلب وقصور القلب والسكتات الدماغية بمقدار الخمس.

وتتبع الباحثون في جامعة تولين في الدراسة 176 ألفًا و570 شخصًا في بريطانيا تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والسبعينيات من العمر لمدة عقد تقريبًا.

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مقدار الملح

تضمنت البيانات إجابات على الاستبيان حول مقدار الملح الذي أضافه المشاركون إلى العشاء – مع خيارات عدم / نادرًا ، أحيانًا ، عادةً أو دائمًا.

وجمعت المعلومات عن معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التاريخ الطبي للمشاركين، ودخول المستشفيات، وبيانات سجل الوفيات والاستبيان.

في بداية التجربة التي امتدت إلى 12 عامًا تقريبًا في المتوسط، لم يعاني أي من المشاركين من مضاعفات في القلب. وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن هناك ما يقرب من 10 آلاف حدث، بما في ذلك السكتات الدماغية.

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أقل عرضة للمعاناة من مضاعفات في القلب

وأظهر التحليل أن المشاركين الذين أضافوا الملح إلى طعامهم أقل عرضة للمعاناة من مضاعفات في القلب. وأولئك الذين “لم يضفوا أبدًا/ نادرًا” التوابل كانوا أقل عرضة بنسبة 23 في المائة للإصابة بمشكلة في القلب والأوعية الدموية ، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن إضافتها “دائمًا”.

وفي الوقت نفسه، كان أولئك الذين أضافوا الملح “أحيانًا” و “عادة” معرضين أيضًا لخطر أقل – 21 في المائة و 19 في المائة على التوالي.

وأظهر تحليل إضافي للنتائج أن أولئك الذين لم يضفوا الملح مطلقًا واتبعوا نظامًا غذائيًا لتعزيز صحة ضغط الدم – المعروف باسم الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH)- كان لديهم أقل خطر.

وتم تصميم النظام الغذائي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو علاجه والحد من تناول الملح.

قال البروفيسور لو تشي، الأستاذ في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة في جامعة تولين في نيو أورلينز: “بشكل عام، وجدنا أن الأشخاص الذين لا يهزون القليل من الملح الإضافي لأطعمتهم غالبًا ما يكون لديهم نسبة أقل من ذلك بكثير. خطر الإصابة بأمراض القلب، بغض النظر عن عوامل نمط الحياة والأمراض الموجودة مسبقًا”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”: “وجدنا أيضًا أنه عندما يجمع المرضى بين نظام DASH الغذائي مع تكرار منخفض لإضافة الملح، فإنهم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. هذا مفيد لأن تقليل الملح الإضافي إلى الطعام، وليس إزالة الملح بالكامل، هو عامل خطر قابل للتعديل بشكل لا يصدق ونأمل أن نشجع مرضانا على تقديمه دون تضحيات كبيرة”.

وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا على أن البالغين يجب ألا يأكلوا أكثر من 6 جرام من الملح يوميًا ويجب أن يتناول الأطفال أقل من ذلك.

ولكن وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، تقول إنه في المتوسط، يستهلك البالغون في سن العمل في إنجلترا 8.4 جرامًا يوميًا.