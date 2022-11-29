ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في موارد الجيش.. ماذا يحدث؟

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تعاني ألمانيا وهي من الدول المتقدمة اقتصاديا وعسكريا من نقص حاد في موارد الجيش في مؤشر على مدى تأثير الحرب الأوكرانية عليها.

وتفصيلا، أعلن رئيس الاتحاد العسكري الألماني أندريه فوستنر، أن الجيش الألماني يفتقر تقريبا إلى كل ما يحتاجه الجيش الحديث، وأن الـ 100 مليار يورو المودعة ليست كافية لحل هذه المشكلات.

وتابع المسؤول الألماني، في مقابلة مع راديو “Deutschlandfunk”: “نحن نواجه تحديا كبيرا، لم تكن الفجوة بين الطلب والواقع كبيرة كما هي اليوم”.

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وأضاف يرجع هذا الوضع، في المقام الأول إلى الأزمة في أوكرانيا، وحقيقة أن الحكومة في السنوات الأخيرة لم تستجب بسرعة كبيرة لطلبات الجيش الألماني “البوندسفير”.

وتابع فوستنر على أن “السياسة لم تكن مهتمة بتنفيذ الطلبات، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعبا للغاية”.

وقال إنه على الرغم من أنه يتم الآن حل بعض المشكلات المحددة المتعلقة بتزويد الجيش بالعتاد، كالزي الرسمي وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ولكن مقارنة بالاحتياجات العامة، فإن هذا “قليل جدا”، والتجديد بطيء للغاية، مضيفا “أينما نظرت، لدينا نقص في كل الوحدات”.

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