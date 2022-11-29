الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في موارد الجيش.. ماذا يحدث؟
«أرامكو» تعلن فتح باب التقديم لتوظيف حديثي التخرج وذوي الخبرة
«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية
للرجال فقط.. هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بسرطان القولون
«سقوط أخلاقي».. ضبط مسؤول أمريكي متحول جنسيًا يسرق حقيبة ملابس نسائية
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. إليك رابط التقديم

الرئيسية

 /

دولي

 /

ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في موارد الجيش.. ماذا يحدث؟

ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في موارد الجيش.. ماذا يحدث؟

ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في موارد الجيش.. ماذا يحدث؟
٠٨:١٧:٥٦ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعاني ألمانيا وهي من الدول المتقدمة اقتصاديا وعسكريا من نقص حاد في موارد الجيش في مؤشر على مدى تأثير الحرب الأوكرانية عليها.

وتفصيلا، أعلن رئيس الاتحاد العسكري الألماني أندريه فوستنر، أن الجيش الألماني يفتقر تقريبا إلى كل ما يحتاجه الجيش الحديث، وأن الـ 100 مليار يورو المودعة ليست كافية لحل هذه المشكلات.

وتابع المسؤول الألماني، في مقابلة مع راديو “Deutschlandfunk”: “نحن نواجه تحديا كبيرا، لم تكن الفجوة بين الطلب والواقع كبيرة كما هي اليوم”.

اقرأ أيضا:

ألمانيا.. تسهيلات غير مسبوقة للحصول على الجنسية

وأضاف يرجع هذا الوضع، في المقام الأول إلى الأزمة في أوكرانيا، وحقيقة أن الحكومة في السنوات الأخيرة لم تستجب بسرعة كبيرة لطلبات الجيش الألماني “البوندسفير”.

وتابع فوستنر على أن “السياسة لم تكن مهتمة بتنفيذ الطلبات، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعبا للغاية”.

وقال إنه على الرغم من أنه يتم الآن حل بعض المشكلات المحددة المتعلقة بتزويد الجيش بالعتاد، كالزي الرسمي وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ولكن مقارنة بالاحتياجات العامة، فإن هذا “قليل جدا”، والتجديد بطيء للغاية، مضيفا “أينما نظرت، لدينا نقص في كل الوحدات”.

اقرأ أيضا:

تصريحات بوريس جونسون عن أوكرانيا تثير غضب ألمانيا.. ماذا قال؟

الكلمات الدلالية:
ألمانيا أوكرانيا الحرب الأوكرانية روسيا موارد الجيش

مواد ذات صلة

المزيد
ملك الأردن يقدم لولي العهد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية (صور)

ملك الأردن يقدم لولي العهد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية (صور)

١١:٢٥ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
“سي إن إن”: البوذيون يهددون بوقف المساعدات الإنسانية لمسلمي “ميانمار”

“سي إن إن”: البوذيون يهددون بوقف المساعدات الإنسانية لمسلمي “ميانمار”

٠٩:٥٢ ص، الخميس، ٠٦ مارس ٢٠١٤
وزيرة الأسرة التركية تعود إلى إسطنبول وتصف تعامل هولندا بـ«البشع»

وزيرة الأسرة التركية تعود إلى إسطنبول وتصف تعامل هولندا بـ«البشع»

٠٣:٠٩ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧
فيديو يكشف لحظة ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

فيديو يكشف لحظة ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

٠٤:٥١ م، الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *