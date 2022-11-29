الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. ماذا فعل الأجانب عندما سمعوا الأذان في مسجد كتارا بقطر
دراسة: تقليل الملح في الطعام يحميك من الأمراض المميتة
ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في موارد الجيش.. ماذا يحدث؟
«أرامكو» تعلن فتح باب التقديم لتوظيف حديثي التخرج وذوي الخبرة
«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية
للرجال فقط.. هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية

«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية

«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية
٠٧:٤٣:٣٠ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

يعد العسل والتمر من الأطعمة التي أوصى بها النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لما تحتويه من فوائد صحية عديدة.
وتتميز هذه الأطعمة بالعديد من الفوائد، إذ يمد التمر الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، فضلًا عن أنه غني بالمعادن الضرورية. ويُنصح بتناوله قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وتوصلت دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد البريطانية إلى أن العسل كان أكثر فاعلية في تخفيف أعراض البرد والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا مقارنة بالعلاجات التجارية المعتادة، ويمكن أن يوفر بديلاً أكثر أماناً، وأرخص سعراً، وأكثر توفراً من المضادات الحيوية.

محاذير

وعلى الرغم من هذه الفوائد لكن لا يعني ذلك الإفراط في استهلاكهما، إذ أوضحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة في المملكة، “عِش بصحة”، في تغريدة على “تويتر”، أنهما يُعتبران من الأطعمة الغنية بالسكريات.

ونصحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني المصابين بمرض السكري بالاعتدال في تناول التمور، إذ يتسبب تناولها بكثرة بعدم انتظام سكر الدم لدى المصابين بالسكري.

اقرأ أيضًا:

ملعقتان من العسل تحميك من «القاتل الصامت»
بينما يحذّر الخبراء من تناول العسل بكثرة، إذ يتم استقلابه كالسكّر في الجسم، تمامًا مثل سكر المائدة، ودبس السكر، وشراب القيقب.

الكلمات الدلالية:
أضرار العسل التمر العسل فوائد العسل

مواد ذات صلة

المزيد
السفارة في تركيا: إيران تشجع الحوثيين على مهاجمة حدود المملكة

السفارة في تركيا: إيران تشجع الحوثيين على مهاجمة حدود المملكة

٠٥:٠٣ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٦
تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)

تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)

٠٢:٤٩ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
‫حادث مروِّع يودي بحياة 7 بينهم طفلة وامرأتين في وادي الدواسر‬ (صور)

‫حادث مروِّع يودي بحياة 7 بينهم طفلة وامرأتين في وادي الدواسر‬ (صور)

٠١:٤٤ ص، الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤
“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

٠٣:١٥ ص، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *