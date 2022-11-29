«فيه شفاء للناس».. دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد: العسل أقوى من المضادات الحيوية

تواصل- فريق التحرير:

يعد العسل والتمر من الأطعمة التي أوصى بها النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لما تحتويه من فوائد صحية عديدة.

وتتميز هذه الأطعمة بالعديد من الفوائد، إذ يمد التمر الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، فضلًا عن أنه غني بالمعادن الضرورية. ويُنصح بتناوله قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وتوصلت دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد البريطانية إلى أن العسل كان أكثر فاعلية في تخفيف أعراض البرد والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا مقارنة بالعلاجات التجارية المعتادة، ويمكن أن يوفر بديلاً أكثر أماناً، وأرخص سعراً، وأكثر توفراً من المضادات الحيوية.

محاذير

وعلى الرغم من هذه الفوائد لكن لا يعني ذلك الإفراط في استهلاكهما، إذ أوضحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة في المملكة، “عِش بصحة”، في تغريدة على “تويتر”، أنهما يُعتبران من الأطعمة الغنية بالسكريات.

ونصحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني المصابين بمرض السكري بالاعتدال في تناول التمور، إذ يتسبب تناولها بكثرة بعدم انتظام سكر الدم لدى المصابين بالسكري.

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بينما يحذّر الخبراء من تناول العسل بكثرة، إذ يتم استقلابه كالسكّر في الجسم، تمامًا مثل سكر المائدة، ودبس السكر، وشراب القيقب.