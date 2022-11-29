«سقوط أخلاقي».. ضبط مسؤول أمريكي متحول جنسيًا يسرق حقيبة ملابس نسائية

تواصل- وكالات:

في فضيحة مدوية، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مسؤول بوزارة الطاقة الأمريكية “متحول جنسيًا” أثناء سرقة حقيبة ملابس نسائية.

وحسب موقع “فوكس نيوز”، فقد أُلقي القبض على نائب مساعد رئيس مكتب إدارة الوقود المتسنفد والنفايات بوزارة الطاقة الأمريكية، سام برينتون، وهو يسرق حقيبة ملابس نسائية.

والمعروف أن “سام برينتون” هو أحد أوائل الموظفين المتحولين جنسيا، في الحكومة الفدرالية، وقد أصبح متهما بسرقة أمتعة أحد الركاب في مطار مينيابوليس.

ووفقا للموقع، فقد تقدمت الراكبة فيرا برادلي بشكوى جنائية، في 26 أكتوبر، تزعم فيها أن برينتون أخذ حقيبتها بقيمة 2325 دولارا من عربة الأمتعة بمطار مينيابوليس في 16 سبتمبر، حيث وصل برينتون من واشنطن في ذلك اليوم.

وبتحقيقات الشرطة، قام الضباط بمراجعة فيديو المراقبة وتعرفوا على برينتون وهو يأخذ الحقيبة ثم أزال العلامة التي تحدد مالك الحقيبة، كما لاحظت أجهزة إنفاذ القانون أن برينتون استخدم هذه الحقيبة خلال رحلتين على الأقل إلى واشنطن العاصمة في 18 سبتمبر وفي 9 أكتوبر.

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وحينما تواصلت الشرطة مع برينتون في 9 أكتوبر، أنكر سرقة أي شيء عندما اتصل به ضباط الشرطة لمناقشة الحادث، مؤكدا أنه ما زالت بحوزته الحقيبة.