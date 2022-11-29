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«مساند» تطلق خدمة لتقييم مكاتب الاستقدام.. التفاصيل كاملة

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«مساند» تطلق خدمة لتقييم مكاتب الاستقدام.. التفاصيل كاملة

«مساند» تطلق خدمة لتقييم مكاتب الاستقدام.. التفاصيل كاملة

«مساند» تطلق خدمة لتقييم مكاتب الاستقدام.. التفاصيل كاملة
٠٧:٠٨:١٢ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة إطلاق خدمة تقييم مكاتب الاستقدام.

وقالت المنصة، عبرحسابها في “تويتر”: تقييمك لمكاتب الاستقدام بكل شفافية ومصداقية من خلال مساند يساهم في رفع جودة المكاتب ويسهل على غيرك عملية البحث واختيار المكتب المناسب”.

وأشارت منصة مساند، إلى أنه يمكن الاستراك في تقييم مكاتب الاستقدام والاطلاع على التفاصيل من خلا الرابط التالي: (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن الهدف من خذه الخدمةبقولها إن “نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند، تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء”.

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في سياق متصل، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن الاستقدام للعمالة من الفلبين، متاح حاليا.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “متى بيفتح استقدام من الفلبين للأفراد؟”.

 

وأجابت منصة مساند، بقولها :” إن الاستقدام من دولة الفلبين متاح و يمكنك الآن التقدم بطلب استقدام للجنسية الفلبينيه من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

 

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خطوات توثيق عقود العمالة المنزلية والاستقدام عبر منصة «مساند»

وفي وقت سابق، دعت منصة «مساند». التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى توثيق العقود الخاصة بالعمالة المنزلية عبر سلسلة من الخطوات السهلة والسريعـة.

وحددت «مساند»، أربع خطوات لعملية التوثيق على النحو التالي:

 

1 – الدخول إلى المنصة (صفحة العقود)
2 – الضغط على خيار “التوثيق”
أ3 – كمل خطوات طلب التوثيق
4 – إدخال العامل معلوماته عبر الرابط المرسل لهاتفه في غضون 7 أيام.

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