وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. إليك رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبرالموقع الألكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

اقرأ أيضًأ:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وفيما يلي التفاصيل والشروط الخاصة بشغل الوظائف الشاغرة:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مشتريات أول

مدير عمليات حفظ التراث

قيادة المحتوى التراثي

مدير طبيب بيطري

مساعد تنفيذي

قيادة عمليات السلامة.

قيادة العمليات الأمنية.

والوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النبات.

قيادة بنك البزور.

مدير عمليات المحميات الطبيعية.

قيادة المحتوى التراثي.

مدير عمليات حفظ التراث.

طبيب بيطري.

مساعد تنفيذي.

مدير التخطيط والأداء القطاعي.

مدير تنظيم المعارض.

أخصائي التراث غير المادي.

مدير عمليات موقع التراث.

وغيرها

اقرأ أيضُا:

وظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة تخصصات

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: