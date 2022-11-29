وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
المدير التنفيذي للشؤون الخارجية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل.
- خبرة 10 سنوات خبرة في إدارة العلاقات الحكومية الإستراتيجية
- خبرة 5 سنوات في المناصب العليا مع منظمة كبيرة تتعامل مع الشؤون الحكومية
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- محلل محاسبة أول:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة
- يفضل الحصول على شهادة مهنية ذات صلة في مجال متعلق بالمحاسبة.
- خبرة 6-8 سنوات خبرة في مجال المحاسبة.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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