الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن
شاهد.. تدفق السيول الهادرة في ينبع النخل
«فلكية جدة»: ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بسماء المملكة الليلة
بعد مقتل الشقيقين.. «التعاون الإسلامي» تطالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف جرائم الاحتلال
بمناسبة تعافيه من المرض.. «السديس» وأئمة الحرم يهنئون «الحذيفي»
الهلال الأحمر يعلن التأهب بعد تحذيرات الأرصاد على مكة المكرمة

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن

وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن

وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن
٠٦:٤٧:١٦ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المدير التنفيذي للشؤون الخارجية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل.
  • خبرة 10 سنوات خبرة في إدارة العلاقات الحكومية الإستراتيجية
  • خبرة 5 سنوات في المناصب العليا مع منظمة كبيرة تتعامل مع الشؤون الحكومية

اقرا أيضا:

مركز الدراسات والبحوث القانونية يعلن توفر وظائف شاغرة

  • محلل محاسبة أول:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة
  • يفضل الحصول على شهادة مهنية ذات صلة في مجال متعلق بالمحاسبة.
  • خبرة 6-8 سنوات خبرة في مجال المحاسبة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرا أيضا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

الكلمات الدلالية:
شركة الخطوط الحديدية للشحن فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة «معادن»

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة «معادن»

٠٩:٠٢ ص، الثلاثاء، ٣١ مايو ٢٠٢٢
«صدارة» توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق

«صدارة» توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق

٠٤:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨
وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

٠٧:١٦ م، الأحد، ١٠ يناير ٢٠٢١
«الجمارك» تعلن توفر «165» وظيفة نسائية مؤقتة

«الجمارك» تعلن توفر «165» وظيفة نسائية مؤقتة

١٢:٢٣ ص، الجمعة، ١٠ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *