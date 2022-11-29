وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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