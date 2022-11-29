3700 جولة رقابية على المرافق التجارية والغذائية في الطائف تسفر عن 44 مخالفة

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نفّذت أمانة الطائف ممثلة بالبلديات الفرعية التابعة لها أكثر من 3700 جولة رقابية خلال الفترة الماضية على المرافق التجارية والغذائية.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق التعليمات البلدية، وصلاحية التراخيص وتوفر الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

ورصدت الأمانة أكثر من 44 مخالفة في عدة مرافق، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، كما عالجت جميع البلاغات الواردة حول الأنشطة التجارية عبر هاتف العمليات الموحد 940.

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