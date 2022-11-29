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شاهد.. تدفق السيول الهادرة في ينبع النخل
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شاهد.. تدفق السيول الهادرة في ينبع النخل

شاهد.. تدفق السيول الهادرة في ينبع النخل

شاهد.. تدفق السيول الهادرة في ينبع النخل
٠٦:٢١:٠٦ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول الهادرة في ينبع النخل، بمنطقة المدينة المنورة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع، جريان السيول في ينبع النخل بعد هطول الأمطار الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وتشمل الحالة، الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل الى 50كم /ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
السيول المدينة المنورة سيول المدينة ينبع النخل

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