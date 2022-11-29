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الهلال الأحمر يعلن التأهب بعد تحذيرات الأرصاد على مكة المكرمة
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الهلال الأحمر يعلن التأهب بعد تحذيرات الأرصاد على مكة المكرمة

الهلال الأحمر يعلن التأهب بعد تحذيرات الأرصاد على مكة المكرمة

الهلال الأحمر يعلن التأهب بعد تحذيرات الأرصاد على مكة المكرمة
٠٥:٣١:١٣ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، مستوى الجاهزية والتأهب تزامنا مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد الذي توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وتشمل التحذيرات العاصمة المقدسة ،ومحافظة جدة ، ومحافظة الطائف ، ومحافظة الجموم ، وخليص ، وميسان والليث ، واضم والعارضيات من يوم الإثنين حتى الأربعاء .


وأكد الدكتور مصطفي بن جميل بلجون مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركز إسعافي و( 160) فرقة إسعافية وتطوعية و (10)عربات الاستجابة النوعية( سند)و (هداج) و(طويق) و(الثريا) بالإضافة الي طائرتي اسعاف جوي.

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كما تم إنشاء ٤ مناطق إسناد في كلا من وسط جده وفي شمال جدة وفي كبري بحره وكبري الايواء .وناشد بلجون المواطنين والمقيمين إلي توخي الحذر والحيطة واتباع الإرشادات والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول أثناء الأمطار .

وذكر أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق إسعفني للهواتف الذكية . وتمنى ان ينعم الجميع بالصحة والسلامة على أرض مملكتنا الغالية.

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اخبار السعودية الأرصاد الأمطار السعودية اليوم الهلال الأحمر مكة المكرمة

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