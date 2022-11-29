حالة تأهب داخل المسجد النبوي بالتزامن مع هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، رفع جاهزيتها بالتزامن مع الأمطار التي تشهدها المدينة المنورة، والعديد من المناطق الأخرى بالمملكة.

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جهود ميدانية مكثفة لسلامة الزوار والمصلين

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: جهود ميدانية مكثفة لسلامة الزوار والمصلين بالتزامن مع الحالة المطرية التي يشهدها المسجد النبوي”.

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الآن.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب ينبع في المدينة (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

ورصدت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، ما أدى لجريان وتدفق السيول والشعاب وتساقط حبات البرد بكثافة.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت أنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل “الرايس، وينبع”، وأن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وتستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 3 من مساء اليوم، مطالبة سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.