هدفان أساسيان لمسار السلامة في تحدي النقل.. وهكذا يتم استغلال التقنية الحديثة

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن أهداف مسار السلامة في تحدي النقل وذلك في “إنفوجراف” على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت أن الهدف من المسار:

– الإسهام في تخفيض معدلات الحوادث والوفيات على الطرق من خلال استغلال تقنيات النقل الحديثة وتبني مفهوم المدن الذكية لجعلها أكثر معيشية للسكان

– الاستفادة من التقنية والتكنولوجية لإيجاد حلول وابتكارات تضمن سلامة وأمن الطرق والركاب مثل:

1- تطبيقات الذكاء الاصطناعي

2- تحليلات وعروض البيانات ومؤشرات الأداء

3- رفع قدرات السلامة للمركبات ذاتية القيادة لتسريع انتشارها

4- حلول البنى التحتية المبتكرة لوسائل النقل

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، إطلاق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة يستهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في أنشطة النقل.

إسهامات مبادرة التوطين

وأضافت الهيئة: أن من أبرز إسهامات المبادرة ما يلي:

– تمكين الشباب في سوق العمل

– تأهيل الطاقة الشبابية على أيدي خبراء متخصصين في القطاع

– دعم المنشآت من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية

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الهيئة العامة للنقل تطلق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة