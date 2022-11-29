3 أسباب لاختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتنفيذ “سير” أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية

تواصل – واس:

أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية مع شركة سير “أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة”؛ وذلك لشراء الشركة أرض بقيمة 359 مليون ريال في المدينة لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي وبالقرب من ميناء الملك عبدالله؛ حيث سيوفر المصنع فور اكتمال أعمال البناء آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.

تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون”

وتعتزم شركة سير تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيتم بناء المصنع وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مع الحفاظ على الموقع خاليًا من النفايات والمخلفات.

3 أسباب لاختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جيمس ديلوكا أنه تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع؛ لعدة أسباب منها:

1- أنها تتمتع بموقع إستراتيجي وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

2- إمكانية الوصول الفعّال لموردينا المحليين والدوليين.

3- الموقع مثالي لتأسيس وتطوير الكوادر البشرية المستقبلية.

وأوضح أن المدينة سوف تحتضن هذا المصنع حيث يتم العمل على إنشاء أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة بشكل عام، وبذلك المساهمة بطريقة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″, مضيفًا أن تأسيس الشركة يأتي تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع المركبات، إضافة لإيجاد فرص مواتية لنمو وتنويع الاقتصاد السعودي.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيريل بيايا، أن شركة سير تساهم في صياغة تاريخ جديد عبر بناء أول مصنع سعودي لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية والمنطقة بصورة عامة، وتسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن تكون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون مركزاً عالمياً للصناعات.

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