«الدفاع المدني» يحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على 4 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة من العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة تستمر على هذه المناطق حتى مساء اليوم.

وطالبت سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

أمطار رعدية مع جريان السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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