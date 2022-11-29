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تراجع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يسجل 84 دولارًا للبرميل
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تراجع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يسجل 84 دولارًا للبرميل

تراجع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يسجل 84 دولارًا للبرميل

تراجع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يسجل 84 دولارًا للبرميل
٠٤:٤٩:٣٨ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم تراجعًا بأكثر من 2% في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد القيود التي تفرضها السلطات الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل التراجع في سعر خامي غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي وخام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 3% في بعض لحظات التداول.

وأثارت الاحتجاجات الشعبية نادرة الحدوث في الصين مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة له في العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس إلى 73.61 دولار للبرميل خلال التعاملات قبل أن يستعيد جزءا من خسائره ليسجل 74.46 دولار تسليم يناير المقبل بتراجع نسبته 2.4% عن مستواه في تعاملات مساء أمس.

تراجع خام برنت

وتراجع سعر خام برنت اليوم إلى 84.44 دولار للبرميل، فيما تترقب سوق النفط العالمية الاجتماع المقبل لتجمع دول أوبك بلس المصدرة للنفط وسقف الأسعار المقترح من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للنفط الخام الروسي وبدء تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا.

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