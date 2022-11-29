المملكة تُمدّد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي في مصر

تواصل – واس:

أعلنت المملكة اليوم، عن تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي في مصر.

تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري

وأوضحت حكومة المملكة أنه امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووفقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- فقد استمرت المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة

وأشارت إلى أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.

ضخ استثمارات بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص

كما أن هناك تواصلاً مستمرًا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي..

حيث إن دعم المملكة لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.

مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

في الوقت نفسه، اطّلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية

وأكد المجلس، على ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة؛ بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».

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