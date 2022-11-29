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مجلس الوزراء يبارك إطلاق ولي العهد المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي
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مجلس الوزراء يبارك إطلاق ولي العهد المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي

مجلس الوزراء يبارك إطلاق ولي العهد المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي

مجلس الوزراء يبارك إطلاق ولي العهد المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي
٠٤:٢٩:٤٩ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بارك مجلس الوزراء ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون مدينة الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ويسهم في دعم خططها لتصبح العاصمة ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.

رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية 

وأكد المجلس، ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة؛ بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».

 مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد التجارة الرياض النقل جودة الحياة قصر السلام مجلس الوزراء مطار الملك سلمان الدولي ولي العهد

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