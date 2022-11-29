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مجلس الوزراء: الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مدن ومناطق المملكة
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مجلس الوزراء: الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مدن ومناطق المملكة

مجلس الوزراء: الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مدن ومناطق المملكة

مجلس الوزراء: الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مدن ومناطق المملكة
٠٤:٥٧:٤٦ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكد مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، على ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة؛ بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستهدفات برامج (رؤية المملكة 2030).

واستعرض مجلس الوزراء مؤشرات أداء الاقتصاد بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2022م، وما حققته الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية من نمو بنسبة (13.1%) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والجهود المبذولة والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

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الكلمات الدلالية:
الناتج المحلي تنمية مدن ومناطق المملكة جودة الحياة خادم الحرمين رؤية المملكة 2030 مجلس الوزراء

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