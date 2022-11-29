عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الحدود الشمالية حتى الـ8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الدفاع المدني تحذيرًا، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد، بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 8 مساءً.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة على الحدود الشمالية، تشمل «طريف وحزم الدجلاميد وعرعر»، وأنها تستمر – بمشيئة الله – حتى مساء اليوم.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

وحذرت المديرية من تعرض بعض مناطق المملكة لتساقط أمطار غزيرة، مطالبة أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

عواصف وأمطار رعدية وسيول

وأوضحت أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة حتى المساء.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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