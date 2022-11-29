بالفيديو.. جريان السيول وتساقط البرد على السوح بين طريق شرما وضبا غرب تبوك

تواصل – فريق التحرير:

شهدت السوح بين طريق شرما وضبا غرب تبوك، جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، جريان السيول وتساقط البرد والأمطار الغزيرة على السوح بين طريق شرما وضبا غرب منطقة تبوك.

شاهد.. الرياح القوية تُسقط أبراج الضغط العالي

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رياحًا قوية مع السحب الممطرة تُسقط أبراج الضغط العالي في ضباء جنوب غرب تبوك.

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن هطول أمطار بمنطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول، تشمل معظم مدن ومحافظات منطقة تبوك.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تعرض بعض مناطق المملكة لتساقط أمطار غزيرة، مطالبة أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، مطالبة سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة

وأوضحت أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة تبوك والمدينة المنورة والشمالية حتى الساعة 3 مساءً.

أمطار رعدية مع جريان السيول

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.