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مركز «الغطاء النباتي» يطرح فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية

مركز «الغطاء النباتي» يطرح فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية

مركز «الغطاء النباتي» يطرح فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية
٠٢:٤٧:٥٧ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية بجميع مناطق المملكة أمام المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

وأوضح المركز أن الفرص الاستثمارية تشمل: فعاليات التخييم، وتنظيم الجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية، والضيافة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع إرفاق البيانات المطلوبة، وتشمل: اسم المستثمر، وفكرة المشروع، وبيانات التواصل، ونوع النشاط، إضافة إلى المنطقة المختارة.

أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بإقامة هذه المشاريع

وكشف المركز عن بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في عدد من المتنزهات الوطنية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وذلك تلبيةً للطلب الموسمي المتزايد على المتنزهات والمخيمات، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في إقامة هذه المشاريع؛ لكونها مشاريع ناجحة، داعيًا المستثمرين إلى تقديم أفكار جديدة وإبداعية تسهم في تعزيز الفعاليات الموسمية، ودعم السياحة البيئية في المناطق المختلفة.

ويعمل مركز “الغطاء النباتي” على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية، وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة في جميع المناطق، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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