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بالفيديو والصور.. تسريبات عن هاتف «Galaxy» الجديد لـ«سامسونج»

بالفيديو والصور.. تسريبات عن هاتف «Galaxy» الجديد لـ«سامسونج»

بالفيديو والصور.. تسريبات عن هاتف «Galaxy» الجديد لـ«سامسونج»
٠٢:٥١:١٢ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت مواقع إلكترونية، معلومات تتعلق بالمواصفات التقنية والخصائص لهاتف Galaxy الجديد الذي ستطرحه سامسونج قريبًا.

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أهم خصائص الهاتف الجديد

ووفقُا لأحدث التسريبات، فإن هاتف Galaxy A34 المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (169.9/77.2/8.5) ملم، وزنه 205 جرامات.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعمل الهاتف بنظام android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adriano 660، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 و512 جيجابايت.

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والكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+13+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 8 ميجابيكسل.

والهاتف مزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 وات.

 

 

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