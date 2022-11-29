الآن.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب ينبع في المدينة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة مطرية شديدة وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول على جنوب ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات كبيرة من الأمطار على منطقة المدينة المنورة وخاصة محافظات ينبع وأملج والرايس، ما أدى لجريان وتدفق السيول والشعاب وتساقط حبات البرد بكثافة.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت أنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل « الرايس، وينبع»، وأن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وتستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 3 من مساء اليوم، مطالبة سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن هطول أمطار بمنطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، تشمل معظم مدن ومحافظات منطقة تبوك.

أمطار رعدية مع جريان السيول

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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