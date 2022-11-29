أبرز هواتف «موتورولا» الجديدة.. تعرّف على مواصفاته

تواصل – وكالات:

طرحت شركة موتورولا، هاتف Moto G82 الذي يتمتع بمواصفات ممتازة، وبسعر منافس.

والهاتف له هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (160.9/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ. وشاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبًا.

نظام Android 12

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع قابلية للتحديث لنظام أندرويد أحدث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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كاميرا ثلاثية العدسة

ويتمتع الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) فيها عدسة بفتحة f/2.4 لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية له فجاءت بدقة 16 ميجابيكسل، وتصور فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.

وزودت موتورولا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 وات.