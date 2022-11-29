الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية

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واصلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية، مقتفية أثر الأسواق الآسيوية التي صعدت وسط توقعات بأن تخفف الصين قيود مكافحة كوفيد-19 بعد الاحتجاجات الأخيرة، بحسب “رويترز”.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المئة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر سجل أمس الاثنين أسوأ مستوى له في ما يقرب من أسبوعين على خلفية الاحتجاجات في الصين، والمخاوف من تأثير قيود كوفيد على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا قويًا وسط ترقب لمؤتمر صحفي لمسؤولي الصحة في الصين في ظل توقعات بأن تؤدي الاضطرابات العامة الأخيرة إلى تخفيف مبكر لقيود كوفيد-19.

زيادة عمليات التطعيم

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إخطارًا بزيادة عمليات التطعيم ضد كوفيد لكبار السن وتقليص الوقت بين الجرعات، فيما أشار مسؤول صحي إلى أن الاضطرابات سببها التنفيذ المفرط وليس الإجراءات نفسها.

ويترقب المستثمرون عددًا من المؤشرات الاقتصادية من بينها نشر بيانات التضخم في ألمانيا لشهر نوفمبر المتوقعة في وقت لاحق اليوم، والتي تشير التقديرات إلى أنها ستنخفض عن الشهر السابق، إلى جانب البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لنوفمبر.

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