إصابات كورونا تتجاوز 641 مليون حالة عالميًا

تواصل – وكالات:

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى أكثر من 641.6 مليون إصابة حتى صباح الثلاثاء.

ووفقًا لأحدث البيانات التي أصدرها موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 641 مليونا و658 ألفًا و738، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و630 ألفًا و987 حالة وفاة.

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الإبقاء على حالة التأهب القصوى

وفي أواخر أكتوبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كوفيد-19، محذرة من جائحة “فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة”.

وجاء ذلك بعد أن عقدت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعًا لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك وخلصت وفق ما صرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس “إلى أن كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”.

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حالة طوارئ صحية عامة دولية

وفي 30 يناير 2020، توافقت آراء أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية على تصنيف تفشي كوفيد على أنه “حالة طوارئ صحية عامة دولية”، ومنذ ذلك الحين لم يُخفض مستوى التأهب.

وحذر تيدروس من أن “الفيروس مستمر في التطور وما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك”، قائلاً: “الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرة”.

يذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.