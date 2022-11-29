الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 84 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
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عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 84 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 84 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 84 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
٠١:٤٢:٥٥ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بتعيين (84) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم – رعاه الله – على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء – رجالاً ونساءً – المعينين لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة لهم والمهام المنوطة بهم.

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