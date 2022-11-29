يعالج آلام المعدة.. علماء يابانيون يبتكرون مكملاً غذائيًا من الفطر

تواصل- فريق التحرير

ابتكر باحثون يابانيون، مكملاً غذائيًا جديدًا من الفطر يمكنه الوقاية من آلام المعدة..

والمكمل الغذائي الجديد جرى ابتكاره من فطر Aspergillus oryzae الذي ينمو في تربة غنية بالكبريتات الحديدية ويمتصها.

وبمجرد دخول هذا الفطر جسم الإنسان، لا يكون في عجلة من أمره، ويعطي الحديد ببطء، ما يسبب عودة الصحة إلى المريض.

وقالت الباحثة الروسية الأمريكية الدكتورة أنتشا بارانوفا، إنه “بعد تناول كبسولة من مثل هذا الحديد، لا نحصل على جرعة صادمة من الكبريتات التي تُمتص بسرعة، لكن نحصل على دواء بيولوجي بطيء المفعول، لا يختلف في تأثيره المعوي على الإطلاق عن دواء وهمي، لكنه يساعد في علاج فقر الدم بشكل أفضل بكثير من “طوب حديدي”.

وأطلق اليابانيون على دوائهم اسم “كوجي”، وهو اسم بيئة غذائية، مثل الخميرة، تُنتج على أساسها أشياء لذيذة مثل صلصة الصويا. والكلمة متعددة المعاني، مثل المادة نفسها، وقد اكتسبت الآن خاصية جديدة.

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من بعض المشكلات الصحية والتي ترتبط بالتهاب المعدة المزمن.

التهابات المعدة

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن التهاب المعدة المزمن مرتبط بمشكلات صحية متعددة، أبرزها:

1- نقص فيتامين ب 12.

2- فرط نمو البكتيريا في المعدة.

3- زيادة احتمالية التهابات الأمعاء.

اقرأ أيضًا:

استشاري: 3 مشكلات صحية ترتبط بـ«التهاب المعدة» المزمن