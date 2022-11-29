الدولار يتراجع متأثرًا بمخاوف تحرير الصين لقيود كورونا

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سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام عدد من العملات الأخرى، اليوم الثلاثاء، وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات، 0.4 في المئة إلى 106.23 بعد ارتفاعه 0.5 في المئة في ختام الجلسة السابقة، بحسب “الدولار”.

واحتفظت العملة الأمريكية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة التي جاءت على لسان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية.

بيانات الوظائف الأمريكية

وينتظر بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسة لشهر نوفمبر والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر .

وارتفع اليوان في الخارج 1.2 في المئة إلى 7.1607 للدولار بعد بيان صادر عن الحكومة الصينية أعلن عن عقد مؤتمر صحفي لخبراء من لجنة الصحة الوطنية ووكالتين أخريين معنيتين بمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بشأن فيروس كورونا، والذي من المحتمل أن يشهد الإعلان عن تخفيف قيود كورونا.

كما صعد اليوان في الصين 0.66 بالمئة إلى 7.1594 للدولار، وسجل الين الياباني ارتفاعا في أحدث التداولات 0.3 ليصل إلى 138.525 للدولار.

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